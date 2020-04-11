Американская супермодель Белла Хадид опубликовала обнаженные снимки из новой домашней фотосессии.
Как написала Хадид, ей показалась замечательной идея сделать фото в стиле FaceTime.
На снимках Белла с легким макияжем, множеством украшений и без одежды позирует возле букета с увядшими розами.
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Обнаженная Белла Хадид похвасталась работой из дома / 3 фотографии
— Времена меняются, а работа из дома приобретает новые смыслы, — так подписала Белла свои фото.
В публикации она отметила страницу Vogue Italy, поэтому вскоре снимки могут появиться на страницах издания.
Напомним, пластический хирург Джулиан Де Сильва назвал самых красивых женщин планеты. В первую тройку вошли Белла Хадид, певица Бейонсе и актриса Эмбер Герд.
Фото: bellahadidТеги: Белла Хадид, фотосесіяЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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