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Факты / Шоу-бизнес / Мода

Обнаженная Белла Хадид похвасталась работой из дома

Американская супермодель Белла Хадид опубликовала обнаженные снимки из новой домашней фотосессии.

Как написала Хадид, ей показалась замечательной идея сделать фото в стиле FaceTime.

На снимках Белла с легким макияжем, множеством украшений и без одежды позирует возле букета с увядшими розами.

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  • Обнаженная Белла Хадид похвасталась работой из дома
  • Обнаженная Белла Хадид похвасталась работой из дома
  • Обнаженная Белла Хадид похвасталась работой из дома
  • Обнаженная Белла Хадид похвасталась работой из дома
  • Обнаженная Белла Хадид похвасталась работой из дома
  • Обнаженная Белла Хадид похвасталась работой из дома
Обнаженная Белла Хадид похвасталась работой из дома / 3 фотографии

— Времена меняются, а работа из дома приобретает новые смыслы, — так подписала Белла свои фото.

В публикации она отметила страницу Vogue Italy, поэтому вскоре снимки могут появиться на страницах издания.

Напомним, пластический хирург Джулиан Де Сильва назвал самых красивых женщин планеты. В первую тройку вошли Белла Хадид, певица Бейонсе и актриса Эмбер Герд.

Фото: bellahadid

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