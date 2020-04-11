Обнаженная Белла Хадид похвасталась работой из дома

Американская супермодель Белла Хадид опубликовала обнаженные снимки из новой домашней фотосессии.

Как написала Хадид, ей показалась замечательной идея сделать фото в стиле FaceTime.

На снимках Белла с легким макияжем, множеством украшений и без одежды позирует возле букета с увядшими розами.

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