Украинская певица Злата Огневич приняла участие в популярном флешмобе Pillow challenge.

На фото исполнительница позирует “в подушке”: свой карантинный образ она дополнила поясом от Gucci и шляпкой Megrace.

— Времени даром не теряю! Девченки, присоединяйтесь! — написала Огневич.

Читайте: No Hugs No Kisses: группа Mozgi посвятила новый клип карантину

Основательницей Pillow challenge является девушка Фиро из Швеции.

К челленджу уже присоединились многие знаменитости, а также обычных девушек и даже мужчин.

Недавно Факты ICTV публиковали лучшие фото в стиле Pillow challenge.