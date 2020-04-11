Украинская певица Злата Огневич приняла участие в популярном флешмобе Pillow challenge.
На фото исполнительница позирует “в подушке”: свой карантинный образ она дополнила поясом от Gucci и шляпкой Megrace.
— Времени даром не теряю! Девченки, присоединяйтесь! — написала Огневич.
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Основательницей Pillow challenge является девушка Фиро из Швеции.
К челленджу уже присоединились многие знаменитости, а также обычных девушек и даже мужчин.
Недавно Факты ICTV публиковали лучшие фото в стиле Pillow challenge.