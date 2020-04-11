Известный британский актер Руперт Гринт и его девушка ждут рождения первенца.
Об этом сообщил официальный представитель пары.
Звезда Гарри Поттера, известный своей ролью Рона Уизли, отказался комментировать новость.
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Руперт Гринт встречается с актрисой Джорджией Грум. Пара вместе уже девять лет.
В 2019 году ходили слухи о возможной свадьбе влюбленных, однако тогда актер опроверг эту информацию.
Напомним, недавно Факты ICTV публиковали топ-3 лучших фильмов с Хитом Леджером.
Фото: rupsg30