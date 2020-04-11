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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Руперт Гринт, сыгравший Рона в Гарри Поттере, впервые станет отцом

Известный британский актер Руперт Гринт и его девушка ждут рождения первенца.

Об этом сообщил официальный представитель пары.

Звезда Гарри Поттера, известный своей ролью Рона Уизли, отказался комментировать новость.

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Руперт Гринт встречается с актрисой Джорджией Грум. Пара вместе уже девять лет.

В 2019 году ходили слухи о возможной свадьбе влюбленных, однако тогда актер опроверг эту информацию.

 

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EXCLUSIVE BREAKING: #HarryPotter star #RupertGrint confirms he and girlfriend #GeorgiaGroome are expecting baby No. 1! ???? Link in bio for details on the pregnancy! (????: MEGA)

Допис, поширений In Touch Weekly (@intouchweekly)

Напомним, недавно Факты ICTV публиковали топ-3 лучших фильмов с Хитом Леджером.

Фото: rupsg30

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