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DZIDZIO исполнил Духовный гимн Украины

Михаил Хома (DZIDZIO) вместе с Молодежным симфоническим оркестром Украины под руководством дирижера Оксаны Лынив в сжатые сроки записал Духовный гимн Украины Боже великий, единый, нам Украину храни.

— В процессе подготовки к проекту Государственный гимн Украины в определенный момент я понял, что должен обязательно записать и духовный Гимн Украины. У нас сложилась отличная команда вместе с молодыми талантливыми музыкантами со всей Украины и молитву Боже великий, единый … они выполняли вместе со мной впервые, — сказал Михаил Хома.

На Благовещение завершилась работа над Молитвой.

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Основной локацией был избран достопримечательность истории и духовности Софиевский собор (София Киевская).

Ранее Факты ICTV собрали топ-5 исполнений гимна украинскими звездами.

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