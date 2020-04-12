DZIDZIO исполнил Духовный гимн Украины

Михаил Хома (DZIDZIO) вместе с Молодежным симфоническим оркестром Украины под руководством дирижера Оксаны Лынив в сжатые сроки записал Духовный гимн Украины Боже великий, единый, нам Украину храни.

— В процессе подготовки к проекту Государственный гимн Украины в определенный момент я понял, что должен обязательно записать и духовный Гимн Украины. У нас сложилась отличная команда вместе с молодыми талантливыми музыкантами со всей Украины и молитву Боже великий, единый … они выполняли вместе со мной впервые, — сказал Михаил Хома.