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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Татьяну Буланову забрали в больницу, певица находится в реанимации

Российская певица Татьяна Буланова попала в больницу в Петербурге. У 51-летней артистки возникли проблемы с сердцем.

В настоящий момент она пребывает в реанимации.

Об этом сообщил представитель артистки Константин Сергеев.

— Состояние стабильное, ей стало лучше, она находится под наблюдением врачей в специализированной клинике, в реанимации пока, но она на связи, — сказал Сергеев, уточнив, что в больницу Буланова приехала в прединсультном состоянии.

Ранее мы писали о том, что известная российская певица Надежда Бабкина находится в искусственной коме из-за осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Ей диагностировали двустороннюю пневмонию.

Источник: Интерфакс

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