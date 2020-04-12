Российская певица Татьяна Буланова попала в больницу в Петербурге. У 51-летней артистки возникли проблемы с сердцем.

В настоящий момент она пребывает в реанимации.

Об этом сообщил представитель артистки Константин Сергеев.

— Состояние стабильное, ей стало лучше, она находится под наблюдением врачей в специализированной клинике, в реанимации пока, но она на связи, — сказал Сергеев, уточнив, что в больницу Буланова приехала в прединсультном состоянии.

Ранее мы писали о том, что известная российская певица Надежда Бабкина находится в искусственной коме из-за осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Ей диагностировали двустороннюю пневмонию.