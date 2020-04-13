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Факты / Шоу-бизнес / Мода

Макияж 2020: что будет модно этой весной

Лучшие тренды макияжа 2020 года можно обобщить одним словом: веселье. Соответственно, природные оттенки на некоторое время уходят из моды.

И даже если вы не любите выделяться, тенденции этой весны дадут вам повод, чтобы быть смелее и ярче.

Макияж 2020 года – это смешивание и подбор забавных оттенков, таких как яркие неоны, глянцевые текстуры и много блеска.

  • Украшения для глаз

Макияж 2020: что будет модно этой весной

Специальные наклейки для глаз в форме звездочек точно поднимут настроение. Просто помести звезду на лицо, и это будет креативным и самым быстрым макияжем.

  • Неоновые глаза кошки

Макияж 2020: что будет модно этой веснойЛюбишь кошачьи глаза? Отлично, потому что они официально признаны как модный макияж 2020. Поменяй основной черный жидкий лайнер на яркий, неонового цвета. Используй ярко-зеленую подводку для глаз (жидкий или гелевый карандаш, в зависимости от того, что предпочитаешь).

  • Красная помада

Макияж 2020: что будет модно этой веснойКрасные губы в той или иной форме в тренде каждый сезон. В этом году идеальна комбинация матовой вишнево-красной помады, чистой кожи и дерзких бровей – все это выглядит круто и менее классически. Сначала воспользуйся скрабом для губ. Затем нанеси красную матовую помаду.

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  • Блеск и влажный макияж

Макияж 2020: что будет модно этой веснойВизаж на показе мод Chanel весной 2020 года отличался блеском. Модели носили его на губах, веках и даже коже. Это настоящий тренд этой весны. Используй прозрачный блеск для лица, также прикоснись им на веках, скулах, на переносице и на губах. Если хочешь немного больше цвета на губах, просто нанеси блеск на помаду или тонированный бальзам для губ.

  • Тени для век омбре

Макияж 2020: что будет модно этой веснойМодный макияж 2020 года обязательно включает тени-омбре. Такой многоцветный глаз идеально подходит для всех весенних праздников. Можешь выбрать любую комбинацию цветов. Хорошо сочетаются золотой, желтый и оранжевый градиенты. Сначала возьми блестящие золотые тени и коснись внутренних углов глаз, дальше используй желтые тени в центре век и ярко-оранжевые тени на внешней стороне глаза.

  • Контрастные цветовые комбинации

Макияж 2020: что будет модно этой веснойКонтрастные тени – классный способ поэкспериментировать с цветом этой весной. Выбери два цвета теней и проведи одним цветом по векам, а другим — по нижней линии ресниц. К примеру, можно сочетать оранжевые и ярко-синие кремовые или пудровые тени. Заверши образ несколькими слоями черной туши.

Напомним, в Украине дизайнер с мировым именем Натали Феднер устроила модный показ.

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