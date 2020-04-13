Певица Настя Каменских опубликовала музыкальное видео, где выполняет комплекс упражнений для ягодиц, которые подходят для домашних тренировок во время карантина.

Ролик Booty Workout снят как еще один вариант клипа на известную песню Каменских — Попа, как у Ким.

В своем Instagram исполнительница написала, что не планирует останавливаться и вскоре опубликует видео с другими комплексами упражнений.

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Видео-тренировку от NK просмотрели уже почти 30 тыс. пользователей.

Напомним, Настя Каменских выпустила новую песню La cuarentena. Исполнительница спела о карантине на пяти языках: украинском, английском, испанском, русском и турецком.

Фото: kamenskux