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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Стойка на голове и поцелуи в бассейне: что осталось за кадром Холостяка

В шестом выпуске шоу Холостяк 10 Макс Михайлюк с девушками все еще находился в Таиланде.

Как и всегда, в шоу присутствовали эмоциональные выяснения отношений, романтические свидания и традиционная церемония роз.

Однако много интересного всегда остается за кадром.

Читайте: Мама давно мечтала о проекте — главный герой Холостяк 10

Факты ICTV публикуют личные фотографии Макса Михайлюка и девушек-участниц шоу Холостяк 10.

  • Холостяк 2020: личные фото участников шоу
  • Холостяк 2020: личные фото участников шоу
  • Холостяк 2020: личные фото участников шоу
  • Холостяк 2020: личные фото участников шоу
  • Холостяк 2020: личные фото участников шоу
  • Холостяк 2020: личные фото участников шоу
  • Холостяк 2020: личные фото участников шоу
  • Холостяк 2020: личные фото участников шоу
  • Холостяк 2020: личные фото участников шоу
  • Холостяк 2020: личные фото участников шоу
  • Холостяк 2020: личные фото участников шоу
  • Холостяк 2020: личные фото участников шоу
  • Холостяк 2020: личные фото участников шоу
  • Холостяк 2020: личные фото участников шоу
  • Холостяк 2020: личные фото участников шоу
  • Холостяк 2020: личные фото участников шоу
  • Холостяк 2020: личные фото участников шоу
  • Холостяк 2020: личные фото участников шоу
Стойка на голове и поцелуи в бассейне: что осталось за кадром Холостяка / 9 фотографий

Недавно Факты ICTV рассказывали, как прошла пятая церемония роз на проекте Холостяк 10.

Источник: СТБ

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