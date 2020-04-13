Холостяк 2020: личные фото участников шоу

В шестом выпуске шоу Холостяк 10 Макс Михайлюк с девушками все еще находился в Таиланде.
Как и всегда, в шоу присутствовали эмоциональные выяснения отношений, романтические свидания и традиционная церемония роз.
Однако много интересного всегда остается за кадром.
Читайте: Мама давно мечтала о проекте — главный герой Холостяк 10
Факты ICTV публикуют личные фотографии Макса Михайлюка и девушек-участниц шоу Холостяк 10.
-
Стойка на голове и поцелуи в бассейне: что осталось за кадром Холостяка / 9 фотографий
Недавно Факты ICTV рассказывали, как прошла пятая церемония роз на проекте Холостяк 10.
Источник: СТБТеги: Фотографии, ХолостякЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…Загружается…
X
Нашли ошибку в тексте?
Ошибка
-