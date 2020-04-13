Холостяк 2020: личные фото участников шоу

В шестом выпуске шоу Холостяк 10 Макс Михайлюк с девушками все еще находился в Таиланде.

Как и всегда, в шоу присутствовали эмоциональные выяснения отношений, романтические свидания и традиционная церемония роз.

Однако много интересного всегда остается за кадром.

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Факты ICTV публикуют личные фотографии Макса Михайлюка и девушек-участниц шоу Холостяк 10.