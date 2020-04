С Билли Айлиш и Элтоном Джоном. Леди Гага анонсировала онлайн-концерт для медиков

18 апреля, при поддержке ВОЗ и Global Citizen, состоится благотворительный концерт One World: Together at Home на поддержку медицинских работников, борющихся с коронавирусом.

В шоу примут участие Леди Гага, Билли Айлиш со своим братом Финнеасом, Элтон Джон, Пол Маккартни, Стиви Уандер, Андреа Бочелли, Билли Джо Армстронг с Green Day, Крис Мартин из Coldplay, Lizzo, Джон Ледженд и другие.

Также присоединятся футболист Дэвид Бекхэм и актрисы Керри Вашингтон и Приянка Чопра.

Кроме популярных американских каналов, онлайн-концерт можно будет посмотреть на платформах Apple, Facebook, Instagram, Twitter и YouTube.

Канал BBC One покажет концерт 19 апреля, вместе с эксклюзивными интервью британских медработников.

Together At Home (Вместе дома) — проект, целью которого является сбор средств для благотворительного фонда с помощью трансляций выступлений звезд в соцсетях. Таким образом фонд помогает бороться с пандемией коронавируса.

Напомним, в Украине из-за коронавируса отменили все концерты.