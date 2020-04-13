Заклятые друзья: 5 интересных фактов о новом сериале на ICTV

На ICTV 21 апреля состоится премьера сериала Заклятые друзья. Жанр неординарный — иронический детектив, экшн и даже немного мистики. А на главные роли подобрали интернациональный состав актеров — украинец, литовец и белорус. Факты ICTV предлагают познакомиться с интересными фактами о новой ленте.

По сюжету, столичного полицейского Роберта отправляют в провинциальный городок разобраться с серией загадочных убийств. В помощники новому детективу достаются два старомодных и несмышленых местных следователя — Попеску и Охламонов. Им вместе предстоит распутать клубок страшных злодеяний.

В основе — сюжет популярного испанского детектива Ольмос и Роблес. Изначально по аналогии с оригинальной версией украинский сериал хотели назвать так же. Но позже решили остановиться на названии Заклятые друзья. Главную роль полицейского Роберта играет известный литовский актер Джеймс Тратас. Он не единственный иностранный актер, играющий в сериале. Провинциального сыщика Попеску сыграл белорус Сергей Новицкий. Вместе со столичным копом Робертом он будет расследовать преступления. – Роберт отвечает за красоту, ум и силу в кадре, а юмор и сатира – на мне, — рассказал белорусский актер. Первый день съемок начался с неприятного инцидента. Режиссер картины Николай Каптан, ранее снимавший для ICTV популярный сериал Пес, сломал ногу. Это могло бы стать крахом еще не начавшегося проекта, но переносить или замораживать съемки не стали. В тот же день режиссер приступил к работе. Съемки длились почти полгода, поэтому команде приходилось работать в самых разных погодных условиях: и в дождь, который не прекращался днями, и в 45-градусную жару, от которой негде было спрятаться. Следователем Попеску мог бы стать известный украинский актер и экс-участник Дизель шоу Олег Иваница. Актер даже прошел несколько этапов проб. Но вскоре ему сообщили, что он утвержден на другую роль в сериале. В итоге он сыграл простодушного сыщика Охламонова, помощника Попеску.

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