70-летняя российская певица Надежда Бабкина пришла в себя после искусственной комы, в которую ее ввели из-за осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Российские СМИ 13 марта писали, что артистку даже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, она в сознании, самостоятельно дышит, а состояние в целом стабильное.

Но 14 апреля стало известно, что Бабкина якобы остается в тяжелом состоянии.

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Источники НТВ в больнице сообщают, что ее сознание периодически проясняется, она реагирует на вопросы, но с персоналом общается только жестами, потому что до сих пор на аппарете ШВЛ.

По их данным, в шею вставлена трубка, питание осуществляется через зонд.

Напомним, Надежда Бабкина попала в больницу с диагнозом пневмония и подозрением на коронавирус еще 1 апреля. А уже 6 апреля артистку ввели в искусственную кому из-за осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Источник: НТВ

Фото: ngbabkina