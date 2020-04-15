15 апреля День рождения празднует знаменитая российская певица Алла Пугачева. Артистке исполнился 71 год.

Ее муж Максим Галкин поделился видео, на котором Алла Пугачева продемонстрировала свой праздничный образ под трогательную песню.

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Под видео поклонники поздравили артистку с Днем рождения и пожелали ей безграничного счастья. Также они отметили отменный вид Пугачевой:

— Вау! Красивая очень, Настоящая, бесподобная и очень красивая, Дольше живи! Наша любовь! Невероятной энергетики женщина!, — написали поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 15 Апр 2020 в 5:58 PDT

К слову, муж Максим Галкин вместе с детьми Лизой и Гарри трогательно поздравил звезду с праздником.