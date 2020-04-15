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Алла Пугачева на шпильках и в воздушном платье отметила 71-летие

15 апреля День рождения празднует знаменитая российская певица Алла Пугачева. Артистке исполнился 71 год.

Ее муж Максим Галкин поделился видео, на котором Алла Пугачева продемонстрировала свой праздничный образ под трогательную песню.

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Под видео поклонники поздравили артистку с Днем рождения и пожелали ей безграничного счастья. Также они отметили отменный вид Пугачевой:

— Вау! Красивая очень, Настоящая, бесподобная и очень красивая, Дольше живи! Наша любовь! Невероятной энергетики женщина!, — написали поклонники.

 

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

К слову, муж Максим Галкин вместе с детьми Лизой и Гарри трогательно поздравил звезду с праздником.

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