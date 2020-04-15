Певица и актриса Даша Астафьева приняла участие в шоу на Новом канале, где ей пришлось пройти горячие испытания.

За игровым пультом свежего выпуска шоу СуперИнтуиция незнакомцев отгадывали певица и актриса Даша Астафьева и венесуэлец Амадор Лопес.

Во время съемки Астафьева испытала на себе огненный массаж, который профессионально делает один из незнакомцев. Певицу положили на массажный стол, накрыли полотенцами и подожгли.

— Было страшно и тепленько. За пару секунд до начала я почувствовала панику, но взяла себя в руки — стараюсь всегда доверять специалистам. Знаю, что если ты отдаешься в руки мастера, ему лучше доверять, — рассказала после процедуры Астафьева.

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Шоу СуперИнтуиция выходит каждую среду в 19.00 на Новом канале. Свежие выпуски можно посмотреть на YouTube-канале.

К слову, ранее Астафьева полностью разделась на одном из львовских балконов.