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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Галкин с детьми трогательно поздравил Пугачову с днем рождения

15 апреля день рождения отмечает выдающаяся певица Алла Пугачева. Ей исполнился 71 год.

Муж Максим Галкин вместе с детьми, Лизой и Гарри, трогательно поздравил звезду с праздником.

Праздничное видео появилось на странице Галкина в Instagram.

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Дети прочли для своей мамы стихи, подарили рисунки, домашний торт и букеты цветов. Поздравления растрогали Аллу до слез.

Также с днем рождения Аллу Пугачеву успел поздравить ее бывший муж Филипп Киркоров.

— С днём рождения, моя Муза и Вдохновение!

 

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С Днём Рождения, моя Муза и Вдохновение! @alla_orfey ????

Допис, поширений Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Недавно Факты ICTV рассказывали, как можно отпраздновать день рождения во время карантина.

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