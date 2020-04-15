15 апреля день рождения отмечает выдающаяся певица Алла Пугачева. Ей исполнился 71 год.
Муж Максим Галкин вместе с детьми, Лизой и Гарри, трогательно поздравил звезду с праздником.
Праздничное видео появилось на странице Галкина в Instagram.
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Дети прочли для своей мамы стихи, подарили рисунки, домашний торт и букеты цветов. Поздравления растрогали Аллу до слез.
Также с днем рождения Аллу Пугачеву успел поздравить ее бывший муж Филипп Киркоров.
— С днём рождения, моя Муза и Вдохновение!
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Недавно Факты ICTV рассказывали, как можно отпраздновать день рождения во время карантина.