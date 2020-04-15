Олег Иваница о съемках в сериале Заклятые друзья, киноиндустрии и роли мечты

Премьера нового сериала Заклятые друзья состоится 21 апреля на телеканале ICTV.

В основе — сюжет популярного испанского детектива Ольмос и Роблес. Сериал рассказывает о столичном полицейском Роберте, которого отправляют в провинциальный городок разобраться с серией загадочных убийств. Помощниками нового детектива становятся два старомодные и бестолковые местные следователи — Попеску и Охламонов. Вместе они должны распутать клубок страшных преступлений.

Режиссером проекта выступил Николай Каптан, который ранее снимал для ICTV популярный сериал Пес.

Факты ICTV предлагают интервью с исполнителем одной из главных ролей следователя Охламонова — Олегом Иваницей, которое взял ведущий программы Утро в Большом городе Антон Равицкий.

— Новая роль для меня — это важная вещь. Это примерка новой жизни. Нас, актеров, обвиняют, что мы воруем чужие эмоции, живем чужими жизнями. В чем правда действительно есть. Сериал снимали в прошлом году. Я довольно хорошо чувствовал себя в рамках своего персонажа, его было интересно играть. Он немного нелепый, хотя не понимает этого — как всегда бывает с глупцами, которые считают себя слишком умными, — рассказывает Олег Иваница.

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Также Иваница рассказал, что съемки были особенными, ведь на площадке собралась международная команда актеров. Главного героя сыграл актер из Прибалтики — литовец Джеймс Тратас, а другого следователя Попеску — белорус Сергей Новицкий. Украинцу Иванице досталась роль следователя охламонов.

— Между съемками нам было интересно поговорить о жизни в разных странах, поспорить и посмеяться, — добавил Иваница.















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Также актер рассказал о каскадерских трюках, которые приходилось выполнять в сериале.

— Однажды меня заперли на дерево высотой метров пять. Как будто не очень высоко, если стоять там и держаться за что-то. А мне приходилось просто сидеть на ветке, когда под ногами пропасть пять метров и еще надо наклониться, чтобы что-то бросить. Это были именно те дубли, после которых ты с облегчением выдыхаешь. Конечно, была страховка, но в такие моменты ты ее не видишь, ведь она позади, а перед тобой — только высота. И мозг тебе говорит одно: сейчас стремно.

Премьера сериала состоится 21 апреля в 21.30 на телеканале ICTV.

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