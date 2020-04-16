Холостяк 2020: как проходили съемки 10 сезона и что осталось за кадром

В прошлую пятницу на шоу Холостяк прошла одна из самых одиозных церемоний роз. После того, как Макс Михайлюк отказался вручать розу Даше, он решил ее провести. Однако по дороге пара решила искупаться вместе в бассейне, а далее все было откровеннее, даже поцелуи.

Эта картина заставила остальных девушек не на шутку разнервничаться.

К слову, это уже была очередная неделя съемок, которая проходила в Таиланде.

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Многое зрители увидели на экранах, однако множество ярких кадров не попали в эфир.

Факты ICTV публикую интересные кадры из 10 сезона шоу Холостяк 2020, которые не попали в объектив камер.















































































Бикини, шпагаты и слон – что осталось за кадром шоу Холостяк / 20 фотографий

Ранее главный герой шоу Холостяк 10 — 34-летний пилот и владелец летной школы в США Максим Михайлюк — признался, почему пришел на проект, от чего пришлось отказаться на время съемок и почему построить отношения с украинкой — важно.