Джонни Депп зарегистрировался в Instagram

Известный голливудский актер Джонни Депп зарегистрировал аккаунт в Instagram.

56-летний актер уже успел порадовать своих поклонников и даже создал первый пост.

Он опубликовал фото, на котором позирует среди свечей и отметил, что снимает что-то интересное.

— Привет всем. Снимаю кое-что для вас сейчас. Дайте минутку, — подписал он фото.

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Сейчас на страницу Джонни Деппа подписался уже 1,1 млн пользователей, а первое фото набрало 749 тыс. лайков. Сам актер подписался на 74 аккаунта.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что звезда сериала Друзья Мэттью Перри завел страницу в Instagram.