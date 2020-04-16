Продюсерский центр Meladze Music объявил о роспуске популярной группы MBAND.

Об этом сообщается на официальной странице группы.

— Год за годом, хит за хитом, награда за наградой — MBAND очень быстро доказали право быть, а не казаться. Молодые, талантливые и дерзкие музыканты сводили с ума миллионы поклонниц со всего СНГ.

Но пришло время двигаться дальше. Теперь официально, — говорится в сообщении.