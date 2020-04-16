Продюсерский центр Meladze Music объявил о роспуске популярной группы MBAND.
Об этом сообщается на официальной странице группы.
— Год за годом, хит за хитом, награда за наградой — MBAND очень быстро доказали право быть, а не казаться. Молодые, талантливые и дерзкие музыканты сводили с ума миллионы поклонниц со всего СНГ.
Но пришло время двигаться дальше. Теперь официально, — говорится в сообщении.
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Сложно представить человека, который не знает песню «Она вернётся». Суперхит, написанный Константином Меладзе в 2014-ом, дал путевку в жизнь молодым и ярким парням после шоу «Хочу к Меладзе». Так началась история популярнейшего бойзбэнда MBAND @mband.official ???? ⠀ Год за годом, хит за хитом, награда за наградой — MBAND очень быстро доказали право быть, а не казаться. Молодые, талантливые и дерзкие музыканты сводили с ума миллионы поклонниц со всего СНГ. ⠀ Но пришло время двигаться дальше. Теперь официально. Продюсерский центр Meladze Music сообщает: Анатолий Цой @anatoliytsoy_official, Никита Киоссе @nikitakiosse13 и Артём Пиндюра @kid_tyoma начинают сольную карьеру. Каждый — свою. ⠀ Следите за новостями ???? Спасибо, что остаётесь с нами. #MeladzeMusic
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Участники проекта планируют далее петь отдельно.
Напомним, группа MBAND была создана из финалистов проекта Хочу к Меладзе в 2014 году. В первый состав входил Владислав Рамм, который ушел из проекта в 2015 году.