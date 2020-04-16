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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Настя Каменских показала комплекс упражнений для пресса

Певица Настя Каменских опубликовала музыкальное видео, где выполняет комплекс упражнений для пресса, который поможет сохранить спортивную форму во время карантина.

Ролик Abs Workout певица сняла под одну из своих известных песен — Peligroso.

В своем Instagram исполнительница написала, что продолжит съемки влога Sport With NK.

Читайте: Ты не один, у всех карантин: Каменских выпустила новую песню La cuarentena

Видео-тренировки от NK просмотрели более 30 тыс. пользователей.

Напомним, в предыдущем выпуске влога Sport With NK Каменских показала комплекс упражнений для ягодиц.

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