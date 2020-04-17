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Факты / Шоу-бизнес / Мода

Только лимон и панамка: Эмили Ратаковски обнажила грудь на фото

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски поделилась откровенным фото во время самоизоляции из-за.

На фото модель топлес в купальнике собственного бренда Inamorata, держа лимон и прикрывая обнаженную грудь руками. На голове у Ратаковски красуется голубая панамка.

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Подписчики модели восхитились ее фигурой в комментариях под публикацией с миллионом лайков.

  • Только лимон и панамка: Эмили Ратаковски обнажила грудь на фото
  • Только лимон и панамка: Эмили Ратаковски обнажила грудь на фото
  • Только лимон и панамка: Эмили Ратаковски обнажила грудь на фото
  • Только лимон и панамка: Эмили Ратаковски обнажила грудь на фото
Только лимон и панамка: Эмили Ратаковски обнажила грудь на фото / 2 фотографии

Ранее Эмили Ратаковски разместила на своей странице в Instagram откровенное фото. Обнаженная модель позировала перед зеркалом в объятиях мужа.

Фото: emrata

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