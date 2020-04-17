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Факты / Шоу-бизнес / ТВ

Холостяк 2020: как прошла седьмая церемония роз

В седьмом выпуске шоу Холостяк 10 Макс Михайлюк побывал в доме девушек.

Приехав, он решил с каждой провести время. Так, Оля, Вика и Даша отправились на просмотр кино с Максом. Но уже тогда главный герой заметил, что Оля чем-то озадачена и недовольна.

Он предложил ей поговорить, но разговор не сложился. Участница молчала, а Макс безуспешно пытался выяснить причину обиды.

Читайте: Холостяк 2020: самые сексуальные участницы шоу (ГОЛОСОВАНИЕ)

А вот в конце недели и тематической вечеринки холостяк объявил, что хочет провести церемонию.

И неожиданностью для многих стало то, что розу не получила Аня.

Холостяк 10 выпуск 7: как прошла церемония роз

К слову, ранее Факты ICTV писали, что остается за кадром шоу Холостяк.

Фото: СТБ

Источник: СТБ

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