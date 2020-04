Леди Гага, Билли Айлиш и другие: концерт One World: Together At Home (ОНЛАЙН)

18 апреля состоится масштабный виртуальный концерт в поддержку борьбы с Covid-19 в мире.

Онлайн-фестиваль One World: Together At Home (Один мир: вместе дома) при участии более сотни знаменитостей, среди которых Дженнифер Лопес, Леди Гага, Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Пол Маккартни, Элтон Джон, Rolling Stones и другие, начнется в 21.00 по киевскому времени.

— Фестиваль призван служить источником единства и поддержки в глобальной борьбе против Covid-19. Через музыку мы хотим поблагодарить тех, кто рискует своим здоровьем, чтобы сохранить здоровье всех остальных, — заявили организаторы.

Участники концерта будут собирать пожертвования в фонд солидарности (Solidarity Response Fund), созданный в марте по инициативе Всемирной организации здравоохранения для финансирования борьбы с коронавирусом.

Напомним, легенда итальянской оперы Андреа Бочелли выступил с концертом в честь католической Пасхи, который транслировался онлайн.