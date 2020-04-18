Украинская певица Слава Каминская показала, как она с детьми делает крашанки к Пасхе.

Звезда поделилась оригинальным способом, как с помощью зеленки и луковой шелухи сделать мраморные яйца.

— Тема нашего сегодняшнего урока — яйца яркие, праздничные, украшенные зеленкой. Яйца, как вы понимаете, сами себя не покрасят, а вот деееети. Могут одновременно обновить и модернизировать мебель, в том числе и мягкую (безвозмездно), ну и весело провести время. Мама (сегодня это моя роль) владеет зеленкой и кастрюлей в совершенстве и по самые локти, — написала она.

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Оригинальный вариант крашанок на Пасху 2020:

— Шкарлупу лука нарезать ножницами.

— Обвалять в шкарлупе мокрые яйца (чтобы прилипла луковая шубка) и закутать в марлю, как колобка, перевязав ниткой.

— Насыпать соль в холодную воду, положить яйца, вылить бутылочку зеленки и поставить вариться.

— После очистить от марли, промыть и смазать маслом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 17 Апр 2020 в 1:24 PDT

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