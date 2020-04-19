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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Анастасия Заворотнюк снова возобновила лечение – СМИ

Российская актриса Анастасия Заворотнюк возобновила курс химиотерапии после перерыва в лечении в одной из московских клиник.

Однако врачи сообщают, что ее состояние улучшается.

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По информации Telegram-канала Mash, Заворотнюк регулярно возят в другую клинику на химиотерапию и к нейрохирургам — ранее из-за ослабленного болезнью организма это было невозможно.

Кроме того, рядом с актрисой постоянно находится ее супруг Петр Чернышев.

Ранее Факты ICTV писали, что  Анастасия Заворотнюк продолжает свою борьбу с раком головного мозга. Кроме того, стало известно, что врачи смогли удалить опухоль, не коснувшись здоровых клеток. У актрисы появился шанс на выздоровление.

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