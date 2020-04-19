Звезды украинского шоу-бизнеса показали в Instagram, как празднуют Пасху 2020 в условиях карантина.
Певец Михаил Хома (Dzidzio) с пасхальной корзиной пожелал украинцам вкусной паски, колбаски, яйца вкусного и хрена крепкого.
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Олег Винник так подписал свое фото с паской:
— Христос Воскрес! Пасха! Благодатный огонь горит в моей душе. Он горит в каждом из вас! Радость в нас! Христос воскрес!
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Христос Воскрес!!! Великдень! Благодатний вогонь горить у моїй душі. Він горить у кожному з вас! Радість у нас! Христос Воскрес!!!
А народный артист Украины Александр Пономарев поздравил украинцев церковным песнопением в честь Воскресения Иисуса Христа.
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Украинская певица Onuka также обратилась к украинцам:
— Сегодня, как и многим из вас, мне больше всего хотелось бы увидеть родных, ведь Пасха с детства был любимым семейным праздником, и мы остаемся дома. И наслаждаемся общением — живым, настоящим, материальным. Мы такой прекрасный мир и было бы так бездумно его потерять!
Хорошего праздника, чистых мыслей и счастливое будущее, за которое мы все сейчас в ответе.
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Пандемія, пожежі, пилова буря, нова хвиля кризи… Які ще випробування чекають на нас найближчим часом? День за днем ми ніби самознищуємо себе, і мені здається, що вже видніється та межа. Кожен наш рух може призвести до незворотних наслідків. ⠀ Сьогодні, як і багатьом з вас, мені понад усе хотілося б побачити рідних, адже Великдень з дитинства був найулюбленішим родинним святом, та ми залишаємось вдома. І насолоджуємось спілкуванням. Живим. Справжнім. Матеріальним. Ми маємо такий прекрасний світ і було б так бездумно його втратити! Цінуйте тих, хто поряд, будьте здоровими, щасливими, свідомими. ⠀ Можливо, саме час в черговий раз розповісти своїм дітям, що сила природи потужніша за силу людини. І нам знову наочно демонструється згори, що ми «…надто крихкі. Лише уламки ламкі…». Цінуйте свій час із рідними та сприймайте його «вимушеність», як благодать. Гарного свята, чистих думок і щасливого майбуття, за яке ми всі нині відповідаємо.
Рэп-исполнительница Alyona Alyona пошутила и выставила свою паску на балконе:
— Говорят, что паски в этом году святят с улицы. Что ж, буду ждать на балконе. А на самом деле молодцы те, кто научился печь их! У меня еще все впереди. Христос воскрес!
К поздравлениям присоединились также певица Оля Полякова, Джамала, Злата Огневич, группа НеАнгелы, Дмитрий Монатик и Потап.
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Со светлым праздником Пасхи! Счастья и благополучия в ваши семьи ❤️
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Зі Святом всіх, хто на його чекав! ???????? А також тих, хто сумнівається. Я точно знаю одне- Дива трапляються ???????? #ZlataOgnevich #HappyEaster ????
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Друзі, хочу привітати з Великоднем всіх, хто святкує❤️ ⠀ Ми зараз живемо в складний час: світ охопила пандемія, другий місяць ми ізольовані по домовіках, вже три дні в наших містах немає чистого повітря, пожежі, війни… Багато горя і нещасть навколо ???? ⠀ Я не знаю, яку релігію ви сповідуєте, можливо, хтось з вас атеїст. ????????♀️ Але мені здається, це все ж таки можуть бути знаки, щоб зробити правильні висновки, замислитись над своєю поведінкою, змінити своє ставлення до оточуючих, до природи, тварин. ⠀ Хочу побажати всім міцного здоров’я, терпіння одне одного, любові та поваги в сім’ях. Пам’ятайте, ми на цій планеті не самі. Бережіть себе!
Факты ICTV ранее писали о том, как встретить Пасху дома.
Фото: Alyona Alyona