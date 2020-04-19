Звезды украинского шоу-бизнеса показали в Instagram, как празднуют Пасху 2020 в условиях карантина.

Певец Михаил Хома (Dzidzio) с пасхальной корзиной пожелал украинцам вкусной паски, колбаски, яйца вкусного и хрена крепкого.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Христос Воскрес???????? Публикация от DZIDZIO (@dzidzio) 19 Апр 2020 в 12:30 PDT

Олег Винник так подписал свое фото с паской:

— Христос Воскрес! Пасха! Благодатный огонь горит в моей душе. Он горит в каждом из вас! Радость в нас! Христос воскрес!

А народный артист Украины Александр Пономарев поздравил украинцев церковным песнопением в честь Воскресения Иисуса Христа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Христос Воскрес ! Публикация от Пономарьов Олександр (@ponomaryovoleksandr) 19 Апр 2020 в 12:14 PDT

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Украинская певица Onuka также обратилась к украинцам:

— Сегодня, как и многим из вас, мне больше всего хотелось бы увидеть родных, ведь Пасха с детства был любимым семейным праздником, и мы остаемся дома. И наслаждаемся общением — живым, настоящим, материальным. Мы такой прекрасный мир и было бы так бездумно его потерять! Хорошего праздника, чистых мыслей и счастливое будущее, за которое мы все сейчас в ответе.

Рэп-исполнительница Alyona Alyona пошутила и выставила свою паску на балконе:

— Говорят, что паски в этом году святят с улицы. Что ж, буду ждать на балконе. А на самом деле молодцы те, кто научился печь их! У меня еще все впереди. Христос воскрес!

К поздравлениям присоединились также певица Оля Полякова, Джамала, Злата Огневич, группа НеАнгелы, Дмитрий Монатик и Потап.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #хв Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 19 Апр 2020 в 1:18 PDT

Факты ICTV ранее писали о том, как встретить Пасху дома.

Фото: Alyona Alyona