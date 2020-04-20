PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Мила Йовович показала, как ее дочери бились крашанками

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович отпраздновала с семьей Пасху и показала веселое видео, как ее дочери бьются пасхальными яйцами.

Видео Йовович опубликовала в Instagram.

— Вот несколько видеороликов девушек, которые исповедуют некоторые российско-украинские пасхальные традиции, хотя и по-своему, — написала актриса.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Христос Воскрес!! Happy Orthodox Easter everyone! Here’s a few videos of the girls practicing some Russian/Ukrainian Easter traditions, albeit in their own way???? thanks to my friend @ingakosinova for the beautiful Easter cake!❤️❤️❤️ @evergaboanderson #dashielanderson #христосвоскрес

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

Читайте: Как празднуют Пасху 2020 украинские звезды: яркие фото и видео

На видео дочери бьются пасхальными яйцами и говорят традиционное приветствие Христос Воскрес!

На столе стоит пасха с зажженной в ней свечей, как принято в украинской традиции.

Напомним, Милла Йовович родила третью дочь 2 февраля. Девочку назвали Озиан.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка