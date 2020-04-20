Голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович отпраздновала с семьей Пасху и показала веселое видео, как ее дочери бьются пасхальными яйцами.

Видео Йовович опубликовала в Instagram.

— Вот несколько видеороликов девушек, которые исповедуют некоторые российско-украинские пасхальные традиции, хотя и по-своему, — написала актриса.

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На видео дочери бьются пасхальными яйцами и говорят традиционное приветствие Христос Воскрес!

На столе стоит пасха с зажженной в ней свечей, как принято в украинской традиции.

Напомним, Милла Йовович родила третью дочь 2 февраля. Девочку назвали Озиан.