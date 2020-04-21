Премьера нового сериала Заклятые друзья состоится сегодня, 21 апреля, на телеканале ICTV.

В основе сериала — сюжет популярного испанского детектива Ольмос и Роблес. Это история о столичном полицейском Роберте, которого отправляют в провинциальный городок разобраться с серией загадочных убийств. Помощниками нового детектива становятся два старомодные и бестолковые местные следователи — Попеску и Охламонов.

Факты ICTV предлагают интервью с исполнителем одной из главных ролей полицейского Роберта — Джеймсом Тратасом, которое взял ведущий программы Утро в Большом городе Антон Равицкий.

— Для меня это были новые впечатления. Я никогда раньше не играл полицейского. И вообще хорошего человека. Была роль агента ФБР, но там было немного работы и не нужно было выстраивать целого персонажа. С персонажем в Заклятых друзьях мне как раз было нелегко, ведь он очень сдержанный. Особенно когда твои партнеры играют комедию, видно их эмоции, а тебе нужно наблюдать и реагировать только внутри себя. Камера не должна видеть твоей реакции. Это было очень сложно. Сначала думал, что этого мало, буду выглядеть, как деревянный. Но потом понял, что это и есть контраст. Ребята играют комедию, а я должен играть настоящий криминал. Когда мы вместе, это работает, — рассказал Тратас.

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Джеймс Тратас также признался, что владеет английским языком лучше чем российским, что немного мешало на съемочной площадке.

— Иногда были проблемы с ударениями. У коллег пробивался украинский язык. Поэтому на площадке был человек, который отвечал только за произношение. Это немного мешало, ведь трудно сконцентрироваться тогда на игре, когда переживаешь за произношение. Думаю, мой акцент немного будет слышен, — признался актер.



























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Актер рассказал, что хочет вернуться в Украину после премьеры сериала, а также рассказал, почему следует посмотреть сериал Заклятые друзья.

— Это абсолютно что-то новое. В этом сериале много жанров, поэтому каждый зритель найдет в нем что-то свое. Там есть комедия, экшн и любовь. Также в нем есть неожиданность, не знаешь, что будет дальше, поворот. Я видел уже первую серию. Показал близким. Всем понравилось и им стало интересно, что будет дальше. Поэтому думаю, зрителям тоже понравится.

Премьера сериала состоится 21 апреля в 21.30 на телеканале ICTV.

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