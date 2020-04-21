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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Актеру Нику Кордеро ампутировали ногу из-за коронавируса

Канадском актеру Нику Кордеро провели ампутацию правой ноги после осложнений, которые возникли из-за коронавируса.

В конце марта 41-летний актер Ник Кордеро попал в больницу в Лос-Анджелесе, где сначала у него диагностировали пневмонию. Однако текст показал, что у актера Covid-19.

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Во время лечения в реанимации падение кровяного давления привело к тому, что его подключили к аппарату жизнеобеспечения. С тех пор он без сознания.

По словам жены актера Аманды Клоотс, Нику сделали операцию, чтобы помочь с проблемами кровотока, спускающегося ногой.

Однако операция не помогла проблеме. Разбавители, которые Кордеро давали для борьбы со свертываемостью крови, вызвали внутреннее кровотечение в кишечнике. Тогда врачи приняли решение прекратить давать актеру разбавители крови и ампутировать ногу.

Ранее Факты ICTV писали, что  26 марта Николаева госпитализировали с предварительным положительным анализом на коронавирус.

27 марта главный врач больницы №40 в поселке Коммунарка Денис Проценко сообщил, что у 78-летнего певца Льва Лещенко коронавирус.

Фото: nickcordero1

Источник: Sky News

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