Две очень хорошие новости: Фоззи из ТНМК во второй раз стал отцом

Украинский певец и музыкант, участник группы ТНМК Александр Сидоренко (Фоззи) стал отцом.
У него родились девочка и мальчик.
— У нас с Полиной две новости. Две очень хорошие новости, — написал музыкант.
Ранее радостную новость сообщил коллега по группе Олег Михайлюта (Фагот).
— Сегодня мой соул браза стал дабл-отцом!!! Поздравляем новоиспеченного папочку, — написал Фагот.
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К слову, популярная украинская певица Надя Дорофеева 21 апреля отпраздновала свой 30-й день рождения.
Источник: Metamorefozzey