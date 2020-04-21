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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Две очень хорошие новости: Фоззи из ТНМК во второй раз стал отцом

Украинский певец и музыкант, участник группы ТНМК Александр Сидоренко (Фоззи) стал отцом.

У него родились девочка и мальчик.

— У нас с Полиной две новости. Две очень хорошие новости, — написал музыкант.

Ранее радостную новость сообщил коллега по группе Олег Михайлюта (Фагот).

— Сегодня мой соул браза стал дабл-отцом!!! Поздравляем новоиспеченного папочку, — написал Фагот.

 

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Публикация от Fozzey MetaMoreFozzey (@metamorefozzey)

К слову, популярная украинская певица Надя Дорофеева 21 апреля отпраздновала свой 30-й день рождения.

Источник: Metamorefozzey

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