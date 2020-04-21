Надя Дорофеева празднует 30 день рождения – самые сексуальные фото

Популярная украинская певица Надя Дорофеева 21 апреля празднует свой 30-й день рождения.

Ее часто называют одной из самых красивых и сексуальных женщин страны. К юбилею артистки Факты ICTV собрали самые сексуальные образы певицы.

Надежда Дорофеева родилась в 21 апреля 1990 года в Симферополе (Крым), где и провела свое детство.

Девочка с ранних лет занималась музыкой и танцами, также она принимала активное участие в различных чемпионатах и конкурсах.

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Образование она получила в Московском государственном университете культуры и искусств на заочном отделении факультета вокального мастерства.

С 2010 года Надя Дорофеева является солисткой группы Время и Стекло. Прорывом в карьере коллектива стала песня 505 в 2015 году, после чего было еще много хитов. Однако, несмотря на успех, в 2020 году группа объявила о распаде.

Надежда Дорофеева замужем за певцом и шоуменом Владимиром Дантесом.







































Надя Дорофеева празднует 30-летие! Топ-10 самых ярких и откровенных образов певицы / 10 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что украинская поп-группа Время и Стекло презентовала прощальный клип на песню Навсегда/Никогда.

Фото: nadyadorofeeva