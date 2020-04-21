PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Настя Каменских показала тренировку рук для девушек

Украинская певица Настя Каменских опубликовала видео тренировки рук для девушек.

Ролик Arm Workout певица сняла под одну из своих известных песен — ELEFANTE.

Каменских посоветовала делать минимум три подхода тренировки, чтобы добиться результата.

Читайте: Настя Каменских показала комплекс упражнений для пресса

— Этими упражнениями вы не перекачаете свои руки и плечи, а сделаете их крепкими и женственными, — написала она.

Видеотренировку от NK просмотрели более 7 тыс. пользователей за два часа.

Ранее Каменских показала комплекс упражнений для ягодиц. Ролик Booty Workout снят как еще один вариант клипа на песню Попа, как у Ким.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка