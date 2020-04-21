Украинская певица Настя Каменских опубликовала видео тренировки рук для девушек.

Ролик Arm Workout певица сняла под одну из своих известных песен — ELEFANTE.

Каменских посоветовала делать минимум три подхода тренировки, чтобы добиться результата.

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— Этими упражнениями вы не перекачаете свои руки и плечи, а сделаете их крепкими и женственными, — написала она.

Видеотренировку от NK просмотрели более 7 тыс. пользователей за два часа.

Ранее Каменских показала комплекс упражнений для ягодиц. Ролик Booty Workout снят как еще один вариант клипа на песню Попа, как у Ким.