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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Не выходи за дверь: Гребенщиков написал песню об изоляции

Знаменитый советский и российский поэт и музыкант, гитарист рок-группы Аквариум Борис Гребенщиков запустил музыкальный цикл Подношения интересному времени.

Сейчас музыкант в Лондоне, откуда и публикует новые видео с песнями.

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Первое видео в цикле появилось 25 марта. Гребенщиков поделился новой композицией об изоляции, которая называется Современная песня или Не выходи за дверь.

К слову, Рианна представила свежий трек Believe It, записанный вместе с рэпером PartyNextDoor.

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