В Праге (Чехия) на 96-м году жизни скончался известный американский мультипликатор, режиссер и продюсер Джин Дейч.

Однако причина смерти мультипликатора не называется.

Джин Дейч родился в 1924 году в Чикаго. После школы работал в North American Avition: рисовал чертежи самолетов и учился на пилота. Переболев тяжелой пневмонией, был вынужден демобилизоваться в 1943 году. Тогда он устроился работать художником в студию United Productions of America.

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В 1959 году Джин Дейч основал собственную студию Gene Deitch Associates, Inc. В том же году он отправился в Прагу, где должен был провести около 10 дней. Там он познакомился со своей будущей женой и остался жить в тогдашней столице Чехословакии.

В 1960 году Дейч получил Оскар за лучший анимационный короткометражный фильм.

В 1960-х под руководством Дейча были сняты 13 эпизодов мультсериала Том и Джерри. Также он создал несколько серий Моряка Попая.

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