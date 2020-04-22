70-летний Ричард Гир в третий раз стал отцом

70-летний знаменитый актер Ричард Гир в третий раз стал отцом. Его супруга, с которой он в браке с 2018 года, родила мальчика. Имя ребенка пара пока не разглашает.

Сейчас пара находится на самоизоляции на ранчо недалеко от Нью-Йорка.

К слову, это второй общий ребенок Гира с актрисой Алехандрой Силвой. Также у актера есть и 20-летний сын Гомер. У Алехандры Силвы от предыдущих отношений есть 6-летний сын Альберт.

Читайте: Квентин Тарантино стал отцом в 56 лет

Ричард Гир известен по таким фильмам, как Хатико: Самый верный друг, Красотка, Первобытный страх, Чикаго, Дни жатвы.

Ранее Факты ICTV писали, что украинский певец и музыкант, участник группы ТНМК Александр Сидоренко (Фоззи) стал отцом.

Источник: HOLA!