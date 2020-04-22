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Добрынин и Квиткова перенесли свадьбу из-за карантина — новая дата

Свадьбу Никиты Добрынина и победительницы проекта Холостяк 9 Дарьи Квитковой из-за карантина перенесут с мая на начало сентября.

Холостяк 9: новая дата свадьбы Добрынина и Квитковой

Об этом Квиткова рассказала в Instagram Stories.

По ее словам, свадьба состоится 2 сентября в Киеве.

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Квиткова также добавила, что боится поправиться на карантине.

— Мы расстроены. Работа есть, но мы сидим дома. Боюсь, что под конец карантина я не влезу ни в какое платье, — поделилась невеста.

Свадьба звездной пары должно было состояться на Бали, но потом влюбленные решили пожениться в Киеве.

Напомним, из-за карантина могут перенести свадьбу Виктора Павлика. Об этом рассказала его будущая жена Екатерина Репьяхова.

Фото: kvittkova

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