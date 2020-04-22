Дочь Ольги Сумской родила второго ребенка

Украинская актриса Ольга Сумская во второй раз стала бабушкой. Артистка сообщила, что ребенок появился 21 апреля у ее дочери Антонины Паперной и российского актера Владимира Яглыча.

Радостной вестью Сумская поделилась на своей странице в Instagram.

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Сумская пока скрывает пол ребенка, а также любые другие детали появления его на свет.

— Приветствую, мои родные! Теперь я дважды бабушка! Это счастье! Люблю вас! — отметила Ольга Сумская.

Ранее Факты ICTV писали, что украинский певец и музыкант, участник группы ТНМК Александр Сидоренко (Фоззи) стал отцом.