PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Дочь Ольги Сумской родила второго ребенка

Украинская актриса Ольга Сумская во второй раз стала бабушкой. Артистка сообщила, что ребенок появился 21 апреля у ее дочери Антонины Паперной и российского актера Владимира Яглыча.

Радостной вестью Сумская поделилась на своей странице в Instagram.

Читайте: Руперт Гринт, сыгравший Рона в Гарри Поттере, впервые станет отцом

Сумская пока скрывает пол ребенка, а также любые другие детали появления его на свет.

— Приветствую, мои родные! Теперь я дважды бабушка! Это счастье! Люблю вас! — отметила Ольга Сумская.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Вітаю,мої рідні! @tonya_papernaya @yaglych !Тепер я двічі бабуся!Це щастя!Люблю вас!

Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

Ранее Факты ICTV писали, что украинский певец и музыкант, участник группы ТНМК Александр Сидоренко (Фоззи) стал отцом.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка