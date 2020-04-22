Американский журнал People представил ежегодный выпуск, посвященный самым красивым, по мнению редакции, людям планеты.

Обложку журнала украсили 74-летняя Голди Хоун и ее 41-летняя дочь Кейт Хадсон. А вместе с ними — представительница третьего поколения звездного семейства, Рани Роуз, которую Кейт родила 2 октября 2018 года.

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По мнению актрис, самое главное в жизни – семья. Кейт Хадсон отметила, что мама все была для нее примером, источником вдохновения и советов.

— Эти женщины иллюстрируют то, что важно именно сейчас: позитив, доброту, смех и семью, — заявил главный редактор People Дэн Уэйкфорд.

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