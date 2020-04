Обещал кое-что неожиданное: Винник представил кавер на Шлепки Поляковой

Популярный украинский певец Олег Винник повеселил поклонников неожиданной музыкальной импровизацией.

Рок-версию благодаря стараниям Винника обрела песня Шлепки Оли Поляковой, которую артист соединил с Арией Ленского из Евгения Онегина.

По словам звезды, кавер был записал во время недавнего тура.

— Я обещал вам кое-что неожиданное. Всем нам сейчас хочется позитива. И я решил поднять настроение не только моим зрителям, но и коллегам, — объяснил Винник.

Читайте: Не выходи за дверь: Гребенщиков написал песню об изоляции

Певец также пообещал, что это будет не последний кавер в его исполнении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 22 Апр 2020 в 7:17 PDT

Напомним, 18 апреля состоялся масштабный виртуальный концерт One World: Together At Home в поддержку борьбы с Covid-19 в мире.