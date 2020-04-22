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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Обещал кое-что неожиданное: Винник представил кавер на Шлепки Поляковой

Популярный украинский певец Олег Винник повеселил поклонников неожиданной музыкальной импровизацией.

Рок-версию благодаря стараниям Винника обрела песня Шлепки Оли Поляковой, которую артист соединил с Арией Ленского из Евгения Онегина.

По словам звезды, кавер был записал во время недавнего тура.

— Я обещал вам кое-что неожиданное. Всем нам сейчас хочется позитива. И я решил поднять настроение не только моим зрителям, но и коллегам, — объяснил Винник.

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Певец также пообещал, что это будет не последний кавер в его исполнении.

 

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Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

Напомним, 18 апреля состоялся масштабный виртуальный концерт One World: Together At Home в поддержку борьбы с Covid-19 в мире.

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