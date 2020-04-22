Вера Брежнева снялась в полуобнаженной домашней фотосессии

Известная певица Вера Брежнева опубликовала полуобнаженные снимки с новой домашней фотосессии.

Как сообщила исполнительница, это была ее первая web-фотосессия.

На снимках Брежнева позирует у подоконника с легким макияжем и в флисовой рубашке молочного цвета.

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Остаюсь дома: Вера Брежнева поделилась полуобнаженными фото из карантина / 6 фотографий

— Stay home. Make love, — так Вера Брежнева подписала свои фотографии.

Фотографом певица стала Екатерина Кондратьева. В ее посте в Instagram Вера поделилась, что карантин разлучил ее с дочерью Соней, которая осталась в США.

Напомним, ранее в интимной домашней фотосесcии на карантине снялась американская супермодель Белла Хадид.

Фото: kate_kondratieva