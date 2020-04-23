Голливудская актриса Джулия Робертс разводится со своим мужем оператором Даниэлем Модером. Будто бы у пары давно были проблемы в отношениях, однако карантин и постоянное пребывание вместе окончательно подтолкнули супругов к кардинальному решению.

Пара находится в браке с 2002 года.

Ранее в СМИ появлялась информация о проблемах в паре, однако тогда они их уладили ради детей: 15-летних близнецов Хейзел и Финнеас, а также 12-летнего Генри.

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Теперь же в СМИ утверждают, что пара подает на развод и начнет бракоразводный процесс сразу после завершения карантина в США.

Кроме того, актриса решила продать их общий дом и съехать вместе с детьми в другой особняк. Еще до карантина она приобрела поместье в Сан-Франциско, где всегда мечтала жить.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Roberts (@juliaroberts) 14 Фев 2019 в 9:44 PST

Ранее Факты ICTV писали, что российский рэпер Джиган расстается с женой Оксаной Самойловой. Модель утверждает, что рэпер постоянно ей изменял.

Источник: Gossip Cop