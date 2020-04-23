Легендарная британская рок-группа The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустила сингл.

Новая песня называется Living In A Ghost Town (Жизнь в городе-призраке). Отметим, что The Rolling Stones планируют выпустить новый альбом. Эта песня должна была стать его частью. Музыканты в условиях карантина завершили работу над ней в первую очередь.

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Как заявил лидер группы Мик Джаггер, он надеется, что этот трек срезонирует сквозь времена, в которых мы живем.

Ранее Факты ICTV писали, что украинская группа Mozgi выпустила новый видеоклип на песню No Hugs No Kisses .