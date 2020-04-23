Александр Незлобин - как стать комиком и попасть в стендап

Александр Незлобин — один из самых известных российских комиков, а также продюсер нового шоу Стендап Андерграунд.

Стендап в Украине, как и во всем мире, уже давно получил популярность и привлекает внимание миллионов людей.

Факты ICTV публикуют 5 лучших советов от Незлобина, как начать карьеру в стендап в условиях карантина и самоизоляции.

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Совет № 1

По мнению Незлобина, самоизоляция — идеальное время для начала работы над стендапом. Читайте проверенные книги и статьи на эту тему, получите начальные знания о стендапе. Выбор комика — книга Библия комедии. Stand Up Джуди Картер и мемуары английского комика Стюарта Ли.

Совет № 2

Смотрите разноплановые стендапы и шоу мировых классиков. Запоминайте их манеру поведения на сцене, как аудитория реагирует на различные шутки. Рекомендуемые комики — Джордж Карлин, Луи Си Кей, Крис Рок и Эдди Мерфи.

Совет № 3

Попробуйте написать собственный стендап. Если есть заготовки, снимайте короткие видео в Instagram. После публикации наблюдайте за реакцией подписчиков. Далее отталкивайтесь от оценок публики, исправляйте, дополняйте и продолжайте писать.

Совет № 4

В своих монологах старайтесь больше рассказывать о людях: мало кого заинтересует конкретно ваша жизнь. Расставляйте акценты так, чтобы зритель хотел дослушать вас до конца. Экспериментируйте!

Совет № 5

Наберитесь терпения и не ждите быстрой популярности. Один из самых известных комиков современности Луи Си Кей стал знаменитым только в сорок лет, а Стюарт Ли из-за неудач в начале карьеры вообще хотел уйти из стендапа. Работайте на качество и результат, и все получится!

К слову, 23 апреля вышел новый выпуск шоу Что было дальше с Александром Незлобиным и Анатолием Вассерманом.

Напомним, известный советский и российский музыкант Борис Гребенщиков написал песню об изоляции, запустив музыкальный цикл под названием Подношения интересному времени.

Источник: OK Magazine

Фото: nezlobinofficial