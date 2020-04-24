В восьмом выпуске шоу Холостяк 10 две участницы получили возможность самостоятельно спланировать свои индивидуальные свидания с главным героем Максом.

Для того, чтобы Кристина и Настя устроили свидания своей мечты, он выделил каждой определенную сумму.

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Одна из них не использовалась шансом и удивила Макса, а вторая, наоборот, отправилась на свидание с холостяком к экстрасенсу Хаялу Алекперову.

Но она не была готова к тому, что узнает от астролога. Первой розу от Макса получила Алина.

На церемонии роз Кристина не смогла ответить на вопрос, из какого города холостяк.

Однако в восьмом выпуске шоу покинула танцовщица Анастасия.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что остается за кадром шоу Холостяк.