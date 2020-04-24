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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Том Хэнкс, который оправился от Covid-19, поддержал мальчика с именем Корона

Американский актер Том Хэнкс, который недавно выздоровел после Covid-19, ответил на письмо мальчика, которого обижают в школе из-за красивое, но не совсем неуместное в период пандемии имя.

Восьмилетний мальчик с необычным именем Корона (названный вовсе не в честь вируса), написал письмо актеру, где рассказал о издевательствах одноклассников.

— В новостях я слышал, что вы и ваша жена подхватили коронавирус. Как вы себя чувствуете?

Мне нравится мое имя, но в школе люди называют меня “коронавирусом”. Это меня очень огорчает и раздражает.

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Актера поразила история австралийского мальчика, поэтому он ответил на его письмо.

— Дорогой друг Корона, твое письмо очень порадовал нас с женой. Спасибо за то, что ты такой хороший друг — друзья поддерживают друг друга в трудную минуту.

Сейчас я дома в США и я выздоровел, от твоего письма мне стало лучше. Знаешь, ты единственный человек с именем Корона, которого я знаю.

В конце письма Хэнкс написал, что приготовил парню специальный подарок.

— Я думаю, тебе подойдет эта печатная машинка. Я брал ее с собой на Голд-Кост, и теперь она отправляется к тебе.

Спроси у взрослых, как она работает. И воспользуйся, чтобы написать мне ответ.

Том Хэнкс, который оправился от Covid-19, поддержал мальчика с именем Корона

Интересно, что печатная машинка станет именной для мальчика: Корона — это название известной фирмы.

Напомним, 12 марта у супругов Хэнкс обнаружили коронавирус. После лечения Том Хэнкс и его жена выздоровели — об этом стало известно уже 17 марта.

Источник: 7News

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