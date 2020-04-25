Голливудский актер Аль Пачино, который родился 25 апреля 1940 года в Нью-Йорке, празднует сегодня 80-летие.

Некоторые из персонажей Аль Пачино, такие как Тони Монтана и Майкл Корлеоне, стали частью популярной культуры. Его актерская игра настолько заметна, что ее невозможно игнорировать.

Факты ICTV собрали 5 главных, на наш скромный взгляд, ролей Аль Пачино в кино.

Паника в Нидл-парке (1971)

Это был второй фильм, в котором Пачино когда-либо снимался, но его игра завораживает — актер здесь выглядит как полностью сформированный талант. В картине рассказывается о всех взлетах и падениях при наркозависимости, и Пачино с готовностью воспринимает каждое эмоциональное колебание.

Серпико (1973)

Между первыми двумя Крестными отцами скрывается неотразимая полицейская драма Сидни Люмета Серпико, которая подарила Пачино шанс показать жизнь в роли хорошего парня. Это также дало ему возможность отрастить огромную бороду. Фильм основан на реальной истории офицера полиции Нью-Йорка Фрэнка Серпико.

Крестный отец (1972)

Студия никогда не хотела, чтобы Пачино играл Майкла Корлеоне. Для них он был слишком поддатым и напряженным — все еще наркоманом из Паники в Нидл-парке. Но Фрэнсис Форд Коппола увидел что-то в Пачино, что-то “поразительно притягивающее”.

Собачий полдень (1975)

В одной из сцен фильма Пачино нужно было сыграть двойную панику: его герой не только оказался в шаткой ситуации с заложниками, но и боится, что люди обнаружат, что он на самом деле женатый мужчина, который хочет использовать деньги, чтобы заплатить за смену пола своей подруги.

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Крестный отец II (1972)

Майкл Корлеоне, несомненно, величайшая роль в карьере актера. В чем разница между его игрой в первом и втором фильмах Крестного отца (третий, вероятно, лучше всего оставить без упоминания), так это степень его трансформации. Он начинает падать в первой части, но становится неузнаваемым во второй картине.

Напомним, за свою роль в фильме Мартина Скорсезе для Netflix 2019 Ирландец Пачино был номинован на Оскар как лучший второстепенный актер.