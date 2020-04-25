Популярная телеведущая Регина Тодоренко в интервью высказалась о домашнем насилии, чем разозлила поклонников и других звезд.
— Женщине, которую насиловали, нравится быть жертвой. Она хочет быть спасительницей: мужчина ее избил, когда был пьяным, а на утро она ему и рассол принесет, и супчик. А кто-нибудь когда-нибудь вообще задумывался о том, как часто женщины избивают мужчин?, — сказала Тодоренко.
По ее словам, женщина должна все видом показывать, что она не будет жертвой. Тогда ей удастся избежать насилия.
Однако после этих слов Регину раскритиковали в комментариях.
Жена рэпера L’One написала, что человек с такой аудиторией, просто не имеет права говорить такие вещи.
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Анна Седокова также поддержала и добавила, что никто не имеет права оправдывать жестокость в семье.
Регина Тодоренко опубликовала на своей странице в Instagram видео, в котором извинилась за свои слова.
— Я против домашнего насилия! Простите за некорректные формулировки! Благодарю каждого и ценю ваше мнение, — сказала Тодоренко.
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Ранее Регина Тодоренко оконфузилась на шоу Comment Out.