Регину Тодоренко лишили звания Женщина года

Телеведущая Регина Тодоренко больше не носит титул Женщина года, который присвоил ей ранее журнал Glamour.

О лишении Тодоренко титула редакция журнала заявила после скандала, в который попала ведущая после своих высказываний о домашнем насилии.

— Любое насилие, в том числе буллинг, недопустимо, — говорится в заявлении Glamour.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Glamour_Russia (@glamour_russia) 25 Апр 2020 в 6:36 PDT

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Как сообщалось, Тодоренко разозлила поклонников, когда заявила, что женщинам, которые подвергаются домашнему насилию, нравится быть жертвой. После того, как ее раскритиковали за эти слова, Тодоренко извинилась и заявила, что не поддерживает домашнее насилие.