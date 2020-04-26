Сериал Чернобыль 2019: согласны ли ликвидаторы со сценаристами

Сериал Чернобыль от HBO занял первое место в рейтинге 250 лучших сериалов по версии крупнейшего кинопортала IMDb, опередив даже Игру престолов.

Обратная реакция не заставила себя долго ждать: зрители называюсь сериал лучшим продуктом от HBO.

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А вот что думают о сериале сами ликвидаторы и операторы четвертого энергоблока?

Мы пообщались с непосредственными участниками событий и выяснили, что является удачным домыслом, а что вызывает негативную реакцию.

— Трудно оценивать художественный фильм, сделанный как документальный, — комментирует секретарь партийного комитета ЧАЭС Сергей Парашин.

Сергей Парашин работал в бункере и хорошо знаком с коллективом, который изображен в сериале.

— Не совпадают типы личностей — и это проблема, ведь изображенные люди еще живы. Их фамилии обязывают кинематографистов говорить о них точно. Дятлов вышел другим. Он жесткий, но не трус. А вот точно удался главный инженер.

Бывший секретарь парткома отмечает, что складывается впечатление, будто самое страшное событие из этого периода — это сам взрыв реактора, и он уже позади. На самом деле все еще было впереди.

— Руководство прибегало к действиям, которых можно было избежать. Например, ситуация с шахтерами. Но это стало известно гораздо позже, и Советский Союз пытался делать хоть что-то, чтобы удержать контроль над ситуацией, — говорит Парашин.

Также он рассказал, что неправильно изображена сцена с совещанием Горбачева.

Сериал: Горбачев отдает приказ, и все начинают готовиться к эвакуации.

История: План эвакуации уже был готов, автобусы уже стояли у Припяти и ждали только окончательного приказа.

Именно поэтому эвакуация прошла достаточно быстро, что способствовало огромному количеству спасенных людей.

— Никто не бежал, а делал то, что должен. В этом и есть наш скромный героизм, — резюмирует Сергей Парашин.

Помните фрагмент из второй серии, где выбирают добровольцев, чтобы спустить воду из-под реактора?

Позвольте нам убить трех человек. Они умрут через неделю.

Это одна из самых драматичных сцен в сериале. При том, что дальше не показано, что же в конце концов произошло с тремя добровольцами.

Поскольку о них не упоминают в сериале, то создается впечатление, будто они погибли.

И такое мнение, кстати, разделяют и относительно реальных людей.

На самом деле Алексей Ананенко и Валерий Беспалов еще живы, а Борис Баранов умер в 2005 году.

И вот именно у Алексея к этой сцене больше всего замечаний.

Сериал: Руководство выбирает трех добровольцев среди работников, поощряя их высокими премиальными.

История: Они не были добровольцами. Операция припала на их смену, и они выполняли свою прямую обязанность.

— Для спуска воды нужно было три человека — двое, кто будет открывать задвижки, и один смотритель, который бы при необходимости пришел на помощь.

Алексей Ананенко

Операция прошла быстро и без осложнений. Мы были там несколько часов — два или три, — рассказывает Алексей Ананенко.

Следующий момент — специальная защита, которая была на ликвидаторах.

Сериал: Мужчины одеты в жесткие специальные гидрокостюмы, на голове плотная маска с окошком для глаз.

История: Тонкие гидрокостюмы и обычный респиратор.

Однако, как говорят сами свидетели этих событий, история их подвига немного преувеличена.

— В мае 1986 года опасность парового взрыва была настолько реальной, а последствия очень катастрофическими, что любая операция по предотвращению этой опасности сразу же приобретала колоссальное значение, — говорит Ананенко.

Позже оказалось, что на тот момент раскаленная лава уже была в бассейне-барбателе.

Председатель Ассоциации чернобыльского туризма, офицер радиационной разведки Сергей Мирный отмечает, что основной минус сериала — изображение событий через призму СССР.

— Фильм страдает отсталой стилистикой изображения СССР. Это снижает художественную ценность продукта, — комментирует Сергей Мирный.

Еще одна сцена, которая вызвала противоречие — это полет вертолета над реактором.

Сериал: Вертолет пролетает над активной частью реактора через густой черный дым. За несколько минут радиация разрушает винты, и он падает.

История: В период, изображенный в сериале, дыма почти не было. В этом то и основная проблема — излучения радиации не было видно.

— Вызов для кинематографистов — невидимая опасность. Они сделали иначе — густой черный дым. Хотя, как по мне, страшнее, когда ты ничего не видишь, — отмечает Сергей Мирный.

Тем не менее кинематографисты не смогут так четко и правдиво снять художественный фильм о реальных событиях. Как бы команда не старалась, они — не физики и не специалисты в ядерной промышленности.

В общем, ликвидаторы отмечают, что это художественная картина и у нее есть полное право на домыслы.

— Атмосфера фильма действительно захватывает и берет за душу. Да, есть отклонения от истории, но нужно понимать, что американцы видят ее по-своему, — заключают ликвидаторы.

Безусловно, сериал получился одним из самых масштабных повествований на тему Чернобыля. Ему удалось передать детали: телефоны, папки, книги — все это выдержано в стиле Советского Союза.

Сериал Чернобыль оставит после себя длинный и весомый социальный след.

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Даже сейчас, как отмечают туроператоры, спрос на экскурсии в Чернобыль изрядно вырос.

В связи с тем, что интересоваться местностью начало еще большее количество иностранцев, сейчас разрабатываются новые туристические маршруты по мотивам сериала.

Ранее Факты ICTV публиковали историю Чернобыльской катастрофы. В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года в 1.23 на 4 энергоблоке Чернобыльской станции произошел взрыв, полностью разрушивший реактор. Во время планового отключения реактора на 20 секунд резко подскочило напряжение, что привело к тепловому взрыву. Радиационный выброс был в 300 раз мощнее сброшенной на Хиросиму бомбы.

Анастасия Дячкина

Фото: HBO