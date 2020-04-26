Звезды StarLightMediа аплодисментами поблагодарили медиков, пожарных и полицейских

Медики, пожарные, полицейские, фармацевты и продавцы, работники почты и курьеры продолжают работать в условиях карантина. Медиагруппа StarLightMedia решила поблагодарить людей, которые ежедневно спасают наши жизни и обеспечивают спокойное пребывание дома.

Звезды трех телеканалов записали молчаливые видео, на которых просто аплодируют. Идею поддержали почти три десятка телеведущих. Среди них – Оксана Гутцайт, Сергей Притула, Эктор Хименес-Браво, Леся Никитюк, Александр Педан, Надежда Матвеева, Алла Костромичева, Иракли Макацария, Анастасия Мазур, Марина Боржемская, Михаил Присяжнюк, Елена-Кристина Лебедь, Павел Костицын и многие другие.

А благодаря творческим командам проектов челлендж превратился в масштабный флешмоб: Юлия Панкова вместе со всей командой Ревизор. Карантин в перерыве между съемками спецпроекта записала свое видео.

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Поблагодарили за каждодневный труд также артисты Дизель Шоу и Вар’яти-шоу, актеры сериалов Крепостная, Первые ласточки и другие.

— Врачи сегодня — на передовой борьбы с пандемией. И, как и нашим бойцам на фронте, им нужна наша поддержка. Всесторонняя. Кто-то подвозит врачей на работу, кто-то волонтерит в области обеспечения медучреждений защитным снаряжением или финансирует приобретение аппаратов ИВЛ. Однако не каждый может лично поблагодарить. И не только врачей, но всех работников, выходящих на работу, чтобы обеспечить наш покой. Поэтому подобные флешмобы — это проявление моральной поддержки, наше сообщение: Вы нам не безразличны, мы верим в вас и благодарим вас! — сказал ведущий Нового канала Сергей Притула.

В подобном челлендже несколько дней назад приняли участие всемирно известные футболисты, среди которых Дэвид Бекхэм, Зинедин Зидан и Роналдо. На видео они аплодировали за работу медикам своих стран.

Беря пример с телеведущих и футболистов, SLM призывает каждого украинца принять участие в флешмобе.

Это очень просто. Нужно снять видео, на котором вы молча хлопаете, запостить его в соцсети с хештегами #дякуємо и #залишаємосьвдома, и отметить Instagram или Facebook одного из телеканалов – Нового канала, ICTV или СТБ.

А еще будет душевно, если вы отметите конкретных людей, которых вы хотели бы поблагодарить, – подругу, которая работает медсестрой в райбольнице, знакомого спасателя, который сейчас тушит пожар в Чернобыльской зоне, или продавца из магазина в вашем доме. StarLightMedia посмотрит и репостнет каждое видео в своих соцсетях.

Давайте выразим свою благодарность и поддержку людям, которые делают все возможное, чтобы мы вместе с вами спокойно оставались дома!

Напомним, ведущие ICTV, СТБ и Нового канала снялись в роликах о коронавирусе и призвали украинцев оставаться дома на время карантина.