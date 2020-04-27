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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Глупые женщины! Лариса Долина резко высказалась о феминистках

64-летняя певица Лариса Долина уверена, что все женщины хотят быть любимыми и хотят любить.

Также она не согласна, что женщинам мужчина не нужен.

— Так говорят только глупые женщины. Не знаю, сами ли себе они врут или хотят врать другим. Как нормальная женщина может выбрать путь феминизма?, — возмутилась Долина.

По ее словам, каждая женщина хочет любви, и она не исключение.

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— Считаю, что все эти разговоры — только разговоры. Представительницы этих движений, наверное, просто хотят на себя внимание обратить, — добавила певица.

Ранее Факты ICTV писали, что телеведущая Регина Тодоренко больше не носит титул Женщина года, который присвоил ей ранее журнал Glamour.

Источник: Известия

Фото: larisa_dolina

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